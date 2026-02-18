Berlino-Perugia oggi in tv Champions League volley 2026 | orario programma streaming

Oggi, Berlino e Perugia si sfidano in tv nella Champions League di volley, perché si decide il passaggio ai quarti di finale. La partita, che si gioca nella Pool C, si terrà alle 19 e sarà trasmessa in diretta streaming. La gara si svolge nel palazzetto di Berlino, con circa 5.000 spettatori pronti a sostenere le due squadre.

Ultima giornata della Pool C di CEV Champions League e riflettori puntati sulla sfida tra Berlin Recycling Volleys e Sir Sicoma Monini Perugia, in programma mercoledì 18 febbraio alle 19.30 alla Max-Schmeling-Halle. Una gara che chiude la fase a gironi con una certezza già acquisita: Perugia è aritmeticamente prima del raggruppamento e quindi qualificata direttamente ai quarti di finale, riservati alle vincitrici dei cinque gironi. Le seconde e la migliore terza, invece, dovranno passare dagli ottavi di finaleplayoff. Il cammino europeo degli umbri è stato impeccabile: cinque vittorie su cinque, 14 punti conquistati, nessuna sconfitta e una solidità testimoniata anche dai numeri (15 set vinti, 4 persi).