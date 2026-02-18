Beni culturali accessibili a tutti | audizione in Commissione per replicare a Catania il progetto Aretusapedia
In Commissione, i rappresentanti hanno ascoltato le proposte per rendere i beni culturali accessibili a tutti, dopo che Catania ha lanciato il progetto
Una mappatura digitale dei beni culturali per renderli realmente accessibili a tutti. Un progetto concreto, che unisce tecnologia, inclusione sociale e valorizzazione del territorio. È il percorso affrontato dalla consigliera comunale del gruppo Mpa - Grande Sicilia, Simona Latino nella commissione, competente in materia di Innovazione, che ha convocato in audizione l’autore e divulgatore siracusano Alessandro Calabrò per approfondire il modello "Aretusapedia". "La IX Commissione ha il compito di intercettare soluzioni innovative che migliorino la qualità della vita dei cittadini", dichiara la consigliera Simona Latino.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Festività 2025/2026 all'insegna dei beni culturali: gli orari di apertura dei musei salernitani, a Natale tutti chiusiDurante le festività natalizie 20252026, i musei di Salerno saranno aperti per consentire ai visitatori di scoprire il patrimonio culturale della città.
Nuova vita ai beni culturali: Regione Lombardia stanzia 18 milioni di euroApprovato dalla Giunta il piano pluruiennale proposto dall'assessore Caruso. Obiettivo recuperare immobili pubblici oggi sottoutilizzati, rafforzando l’offerta culturale e l’attrattività dei territori ... legnanonews.com
Caruso 18 milioni per recupero, restauro e valorizzazione dei beni culturali lombardiLa Giunta regionale ha approvato i criteri per la pubblicazione del bando relativo ai 'Progetti Integrati della Cultura 2026-2029' ... italpress.com
