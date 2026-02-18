Bellucci | Nessuna famiglia si senta sola di fronte al cancro infantile

Il attore Bellucci ha detto che nessuna famiglia dovrebbe affrontare da sola il cancro infantile, sottolineando l’urgenza di supporto. La sua dichiarazione arriva dopo aver incontrato diverse famiglie colpite dalla malattia, che spesso si trovano ad affrontare difficoltà finanziarie e emotive. Bellucci invita a rafforzare le reti di assistenza e a promuovere una maggiore responsabilità collettiva per aiutare chi lotta contro questa malattia.

ROMA – "La malattia di un figlio è una delle esperienze più dure per una famiglia e, affinché nessuno si senta solo, è necessaria una risposta fatta di cure, solidarietà e responsabilità condivisa". Così Maria Tere sa Bellucci (foto), viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali nel corso del convegno "Il diritto di guarire", promosso dalla Federazione Italiana Associazioni Genitori e Guariti Oncoematologia Pediatrica (Fiagop) in occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile. "Come governo stiamo rafforzando strumenti concreti di sostegno: dal Fondo per gli Enti del Terzo Settore, che assistono i bambini malati oncologici, incrementato in legge di bilancio di 6 milioni nel triennio 2026-2028, all'attuazione della legge sull'oblio oncologico, per garantire pari opportunità nel lavoro e nella vita sociale a chi ha superato o sta affrontando la malattia, senza barriere o discriminazioni.

Lotta al cancro infantile. Moltiplicati i fondi dalla Fondazione AscoliLa Fondazione Giacomo Ascoli ha deciso di aumentare i fondi per combattere il cancro nei bambini, proprio in occasione della Giornata mondiale contro questa malattia.

