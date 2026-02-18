Bellissima notizia per Io sono Farah | Mediaset conferma tutto

L’ultima settimana di febbraio sarà dominata dalle serate del Festival di Sanremo 2026, guidato su Rai Uno da Carlo Conti. Con la kermesse musicale pronta a monopolizzare il prime time, Mediaset ha deciso di rivedere il proprio palinsesto per fronteggiare l’evento televisivo più atteso dell’anno. Tra le mosse studiate per l’occasione spicca una scelta ben precisa: ampliare lo spazio dedicato alla serie turca Io sono Farah, che eccezionalmente raddoppierà gli appuntamenti serali. Oltre alla consueta messa in onda pomeridiana, che continuerà senza variazioni, la dizi approderà infatti in prima serata per due serate consecutive.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

