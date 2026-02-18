Beffa Sighel | va giù dopo un contatto e viene eliminato in semifinale nei 500m poi scappa furioso negli spogliatoi

Pietro Sighel ha perso la semifinale dei 500 metri di short track dopo un contatto che lo ha sbilanciato, facendolo cadere e portandolo all’eliminazione. La sua reazione è stata furiosa: il campione si è allontanato rapidamente dagli spogliatoi, visibilmente frustrato. La gara si è svolta sotto i riflettori, con tifosi e media che seguivano ogni movimento degli atleti italiani. La delusione di Sighel si è fatta sentire, lasciando spazio a discussioni sulla gestione delle collisioni in gara.

Era una serata di grande attesa per l’Italia Team alle Olimpiadi: da una parte l’attesa per Arianan Fontana, dall’altra quella per Pietro Sighel, impegnato nei 500 metri short track. L’azzurro – tra i favoriti per il podio e quindi per una medaglia – è stato però eliminato in semifinale. Sighel era secondo, in lotta per la qualificazione, quando all’ultimo giro è finito a terra dopo un contatto con il canadese Maxime Laoun. Il canadese Laoun ha tentato di sorpassarlo all’interno, lo ha spinto e poi trascinato a terra. I giudici però non hanno preso provvedimenti – dando responsabilità condivisa – e Sighel è fuggito negli spogliatoi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

