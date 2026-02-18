Secondo il Financial Times, Christine Lagarde potrebbe lasciare il suo ruolo di presidente della Bce prima della fine del mandato nel 2027, a causa di voci di tensioni interne e di pressioni politiche crescenti. La notizia ha suscitato curiosità tra gli operatori finanziari, che osservano attentamente eventuali segnali di cambiamenti imminenti.

Secondo quanto scrive il Financial Times, Christine Lagarde avrebbe intenzione di lasciare il suo incarico da presidente della Bce prima della scadenza del mandato nel 2027. La decisione sarebbe legata alla volontà di dare al presidente francese Macron e al cancelliere tedesco Merz la possibilità di scegliere il suo successore, prima delle prossime elezioni presidenziali in Francia in programma ad aprile del 2027. Macron, che nei giorni scorsi ha già avuto a sorpresa la possibilità di nominare il successore del governatore della Banca di Francia, dopo che Francois Villeroy de Galhau ha dato le dimissioni in anticipo, secondo il Ft spinge da mesi per avere un ruolo nella scelta del prossimo presidente della Banca centrale europea. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Bce, Lagarde verso l’addio prima della fine del mandato? Cosa sappiamo

Bce, media: "Lagarde verso addio prima di scadenza mandato"Christine Lagarde potrebbe lasciare prima del previsto la guida della Banca Centrale Europea, secondo quanto riportano alcune fonti vicine alla Bce.

Bce, FT: Lagarde potrebbe lasciare prima della fine del mandatoSecondo il Financial Times, Christine Lagarde potrebbe lasciare la guida della Banca Centrale Europea prima della fine del suo mandato, previsto per ottobre 2027.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.