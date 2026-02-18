Bce Christine Lagarde potrebbe dimettersi prima della fine del suo mandato

Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, potrebbe lasciare il suo incarico prima della scadenza del mandato a causa di pressioni politiche in Francia. Secondo il Financial Times, l’idea di un suo ritiro anticipato circola tra alcuni funzionari, in vista delle elezioni presidenziali di aprile 2027. La notizia ha sorpreso molti, perché Lagarde ha sempre ribadito la volontà di terminare il suo mandato. Un dettaglio importante è che si ipotizza un possibile ritiro già nel 2024, per motivi personali o di strategia politica.

Il Financial Times rivela in esclusiva che Lagarde avrebbe intenzione di lasciare la guida della Bce prima delle elezioni presidenziali francese dell’aprile 2027. La motivazione sarebbe permettere a Macron di scegliere il suo successore e correre ai ripari contro la probabile vittoria dell’euroscettica Marine Le Pen. La Bce però replica: “Lagarde rimane concentrata sul suo lavoro” Un fulmine a ciel sereno. Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, ha intenzione di lasciare l’incarico prima della fine della scadenza del suo mandato di 8 anni. A lanciare l’esclusiva è il Financial Times. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Bce, Christine Lagarde potrebbe dimettersi prima della fine del suo mandato Financial Times: “Christine Lagarde lascerà la Bce prima della fine del mandato”Christine Lagarde ha deciso di lasciare la guida della Banca centrale europea prima della fine del suo mandato, che scadrà nel ottobre 2027. Bce, FT: Lagarde potrebbe lasciare prima della fine del mandatoSecondo il Financial Times, Christine Lagarde potrebbe lasciare la guida della Banca Centrale Europea prima della fine del suo mandato, previsto per ottobre 2027. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Christine Lagarde vuole lasciare in anticipo la Bce, forse; Christine Lagarde potrebbe lasciare la presidenza della Bce prima del 2027, ma Francoforte smentisce; Lagarde potrebbe lasciare prima la guida della Bce. Ma Francoforte frena: Nessuna decisione; Christine Lagarde pronta a lasciare la Bce prima della scadenza del mandato. I nomi in corsa per la successione. Bce, perché Lagarde potrebbe lasciare in anticipoChristine Lagarde potrebbe lasciare in anticipo la Banca centrale europea rispetto alla scadenza naturale del suo mandato, a ottobre 2027. fortuneita.com Christine Lagarde potrebbe lasciare la presidenza della Bce prima del 2027, ma Francoforte smentisceFonti riportano un possibile addio anticipato di Lagarde, mentre la Bce nega decisioni definitive e emergono nomi di potenziali successori ... ilsole24ore.com Christine Lagarde pronta a lasciare anticipatamente la BCE per candidarsi in Francia: l'indiscrezione del Financial Times. Link nei commenti facebook +++Christine #Lagarde lascerà la Bce prima della fine del suo mandato di 8 anni che scade a ottobre 2027: lo riporta il Financial Times. Lagarde vuole consentire al presidente francese uscente Emmanuel #Macron e al cancelliere tedesco Friedrich #Merz di t x.com