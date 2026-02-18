Battocletti e Fabbri punte di diamante a Lievin | 3000 per il record peso da world lead Ci sono Riva e Simonelli

L’Italia si presenterà con tante punte di diamante al Meeting di Lievin, penultima tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica al coperto) che andrà in scena giovedì 19 febbraio nella località francese. Nadia Battocletti si cimenterà sui 3000 metri dopo aver eguagliato il record nazionale sulla mezza distanza in sala (4:03.59 a Madrid un paio di settimane fa), con il chiaro intento di conseguire il minimo per i Mondiali Indoor: lo standard per partecipare a Torun è fissato in 8:35.00, nulla di impossibile per l’argento olimpico dei 10.000 metri, che lo scorso anno firmò il primato nazionale a Lievin in 8:30. 🔗 Leggi su Oasport.it

Atletica, De Sousa soffia la world lead a Iapichino. Battocletti record, Simonelli sale in quota. Record europeo a MadridA Madrid si è conclusa la tappa del World Indoor Tour, il massimo circuito internazionale di atletica indoor.

Atletica, Iapichino vince e Riva firma il record italiano. World lead di Hunter-Bell, Mahuchikh splendida a KarlsruheA Karlsruhe, in Germania, si è svolta una serata intensa di atletica con diverse gare di alto livello.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Liévin: Fabbri, Simonelli e tanto mezzofondoGiovedì in Francia il primo big match del pesista azzurro con Joe Kovacs. Lollo nei 60hs, Battocletti e Cavalli nei 3000, Riva e Sabbatini nei 1500, Zenoni nei 2000. DIRETTA Sky Sport Arena dalle ... fidal.it

Mondiali di Tokyo, splendida Battocletti: è argento nei 10mila metri. Bronzo per Fabbri nel pesoAncora tante emozioni per l'Italia ai Mondiali di Tokyo, Nadia Battocletti ha conquistato l'argento nei 10mila metri. L'azzurra ha corso in 30'3823, stabilendo il nuovo record italiano. Gara ... ilgiornale.it

Debutto da incorniciare quello di Nadia Battocletti al World Indoor Tour dove eguaglia il record italiano indoor dei 1500 con un splendido 4.03.59 . Ottima anche la prestazione di Ludovica Cavalli che , sempre nei 1500m , ferma i cronometri a 4.06.38 , suo nuo facebook