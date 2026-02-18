Bastoni e il caso del conto nuziale | dopo la simulazione piovono nuove polemiche sul difensore nerazzurro

Inter News 24 Bastoni finisce al centro di un polverone mediatico che unisce le critiche per il Derby d’Italia a un presunto debito per il suo matrimonio. Non sembra esserci tregua per Alessandro Bastoni, difensore centrale della Nazionale italiana e perno della retroguardia dei nerazzurri. Il calciatore sta attraversando quello che è probabilmente il momento più delicato della sua stagione, stretto in una morsa di critiche che spaziano dal campo alla sua sfera privata. Se la tensione agonistica del Derby d’Italia non si è ancora stemperata, a causa dell’ammissione del giocatore di aver accentuato il contatto con Pierre Kalulu (terzino francese della compagine bianconera), ora una nuova tegola colpisce l’immagine del numero 95 del Biscione. 🔗 Leggi su Internews24.com

Simulazione Bastoni, cosa ha fatto Chivu nei confronti del difensore dopo il caso Kalulu. Il retroscena del Corriere della Sera dopo Inter JuveRoberto Chivu ha reagito duramente a una simulazione di Bastoni durante la partita tra Inter e Juventus, dopo il caso Kalulu.

Bastoni, dopo la simulazione scoppia un nuovo caso? Il difensore accusato di non aver pagato la band al proprio matrimonio!Alessandro Bastoni si trova al centro di una nuova polemica dopo una recente simulazione.

Alessandro Bastoni nella bufera dopo il caso simulazione: sostegno di Chivu e Marotta, chiusi i commenti socialAlessandro Bastoni nella bufera dopo il caso simulazione: sostegno di Chivu e Marotta, chiusi i commenti social Il nome di Alessandro Bastoni è finito al centro delle ... tuttojuve.com

Il caso Bastoni e la polemica sulla simulazione: tra sport, tecnologia e buonsensoIl caso Bastoni e l'argomento simulazioni, un caso di emergenza nazionale o servirebbe forse un po' di buon senso, è pur sempre un gioco ... sportfair.it

COSA DEVE INSEGNARE A OGNUNO DI NOI IL CASO BASTONI Il messaggio di Marco Cattaneo a Elastici, affinché tutte le polemiche e i moralismi seguiti al caso #Bastoni non rimangano come rumore di fondo, ma ci portino a un miglioramento come societ x.com