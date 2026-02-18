Bastoni? Ciò che è successo è inaccettabile Parla l' ex arbitro Graziano Cesari
L’ex arbitro Graziano Cesari denuncia che le minacce di morte e la gogna mediatica sono nate dopo il derby tra Inter e Juventus, dove si è verificata una simulazione contestata. Cesari sottolinea come queste reazioni abbiano superato ogni limite, creando tensioni e polemiche nel calcio italiano. La vicenda si è infiammata rapidamente sui social e nei media, portando a discussioni accese sul rispetto e la gestione delle controversie sportive. La questione resta aperta, mentre i commenti si susseguono senza sosta.
Una simulazione, la gogna mediatica e le minacce di morte. È bastato poco al derby d’Italia tra Inter e Juventus per trasformarsi in una brutta pagina del calcio italiano. “Quello che è successo è inaccettabile”, dice al Foglio Graziano Cesari, ex arbitro e attuale opinionista televisivo su Mediaset. L’episodio è noto: il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni, dopo un leggerissimo contatto con lo juventino Pierre Kalulu, si getta a terra enfatizzando e simulando lo scontro. Kalulu, già ammonito, viene espulso dall’arbitro La Penna e Bastoni esulta come se avesse segnato un gol. Ed è qui che scoppia il caos. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Clamoroso quello che è successo durante Inter-Juventus: Bastoni simula, l’arbitro ci crede ed espelle KaluluDurante il match tra Inter e Juventus, Bastoni ha simulato un fallo, causando l'espulsione di Kalulu, che ha ricevuto il cartellino rosso dopo aver tentato di intervenire.
"Il problema per me è più Bastoni che l'arbitro. Nulla giustifica il volo di Bastoni" (Condò)Aldo Serena ha criticato la partita, sostenendo che l'errore dell'arbitro ha influenzato il risultato e che il vero problema è stato il fallo di Bastoni, che ha causato il calcio di rigore.
Inter-Juve, parla Bastoni: Mi prendo la responsabilità per ciò che ho fatto. Ho sbagliatoDopo i fatti di Inter-Juventus e le tantissime polemiche scaturite dopo l'espulsione di Kalulu, Alessandro Bastoni, autore della simulazione che. tuttomercatoweb.com
Bastoni ammette: Ho accentuato il contatto con Kalulu, chiedo scusaAlessandro Bastoni parla per la prima volta dopo i fatti accaduti nel corso di Inter-Juventus dello scorso weekend. internapoli.it
Graziano Cesari si è espresso sulla direzione di La Penna “Deve prendere tempo e consultarsi con l’assistente” Riguardo l’utilizzo del Var… “Il protocollo non lo consente, ma sarebbe stato comunque buon senso mettersi in contatto” #Juventus facebook
