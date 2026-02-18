Il match di basket tra Cremona e Forlì si è svolto lunedì 19 giugno 2023, e la causa principale della scarsa cornice di pubblico è stata la presenza di soli 30 tifosi in trasferta. La squadra di Forlì, infatti, si è trovata a lottare con pochi sostenitori sugli spalti e con un punteggio sfavorevole, che ha lasciato pochi spiragli di speranza di rimonta. La partita si è conclusa con Cremona pronta a festeggiare la promozione in serie A, mentre i tifosi ospiti hanno assistito impotenti.

Cremona, lunedì 19 giugno 2023: la squadra di casa stava per festeggiare la promozione in serie A. Forlì era sotto di 30 punti, pur rimontando fino a dimezzare lo scarto, che restava comunque proibitivo. Nell’ultimo quarto, anche senza una concreta chance di vincere, il tifo ospite (oltre 200 persone) sovrastò un intero palasport in cui già si preparava lo champagne, lasciando stupiti anche i commentatori televisivi. ‘Romagna Mia’ fece l’effetto di ‘You’ll never walk alone’, la canzone che i tifosi del Liverpool hanno reso nota negli stadi di tutta Europa. Traduzione: non camminerai mai sola. Rimini, 15 febbraio 2026: Forlì ha camminato da sola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Basket, solo 30 tifosi in trasferta. Dall’entusiasmo allo sconforto: che fine ha fatto la passione?

