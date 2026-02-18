Basket serie B | Malvin PSA Casoria-Verodol CBD Pielle Livorno in diretta Live

Il match tra PSA Casoria e Pielle Livorno è stato deciso da una tripletta di Malvin PSA, che ha portato i toscani alla vittoria. La squadra di Livorno si presenta in trasferta con la voglia di confermare il risultato e mantenere il primato in classifica. Casoria, invece, cerca di reagire dopo le recenti sconfitte casalinghe. La partita si svolgerà al PalaCaputo questa sera alle 20, offrendo un confronto importante per entrambe le formazioni. I tifosi attendono con entusiasmo questa sfida decisiva.

Tre giorni dopo l'incredibile successo sulla Virtus Roma che ha restituito alla Pielle Livorno la vitta della classifica, i biancoblù sfidano la PSA Casoria nella trasferta del PalaCaputo (palla a due stasera, mercoledì 18 febbraio, alle 20.30). Una sfida importante per gli uomini di Turchetto che, pur senza Bonacini, devono confermare quanto di buono mostrato contro i capitolini. Casoria occupa la dodicesima posizione in classifica in coabitazione con piombino e ha perso nell'ultima gara in casa di Faenza (66-61), ma arrivava da due successi importanti contro Andrea Costa Imola (80-59) e Nocera (62-64).