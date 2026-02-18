Basket divisione regionale 3 Vince la Despar 4T
La Despar 4 Torri, guidata da coach d’Angelo, ha conquistato una vittoria importante in divisione regionale 3, battendo la squadra avversaria in trasferta. La partita si è svolta sabato scorso, e questa vittoria segna il sesto risultato positivo di fila per la squadra, che continua a dimostrare una buona forma lontano dal Pala Aeffe.
Vince e convince la Despar 4 Torri di coach d’Angelo in divisione regionale 3, che trova un altro successo lontano dal Pala Aeffe, il sesto consecutivo in questa stagione. A Molinella, i granata partono forte e trovano subito la via del canestro con Bernardi, Milosavljevic e le triple di Pevere: il primo quarto termina 11-22 per gli ospiti, che si prendono immediatamente il pallino del gioco. In un secondo parziale in cui non si segna e le difese prevalgono sugli attacchi, la 4 Torri sfrutta gli spunti di Cristian Bonaguro e ancora di Pevere: insieme a una buona gestione dei rimbalzi difensivi da parte di Dozio e di Alex Bonaguro, i granata assorbono il break dei padroni di casa e all’intervallo comandano ancora sul punteggio di 26-33. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
