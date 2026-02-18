Barranquilla brucia di ritmo | viaggio nel secondo carnevale più grande del Sud America

A Barranquilla, il caldo torrido di febbraio si accompagna alla festa: la città si anima con il suo secondo carnevale più grande del Sud America. La causa è la tradizione che ogni anno porta migliaia di persone in strada, tra sfilate di carri colorati e musica dal vivo. Le strade si riempiono di maschere e balli, creando un’atmosfera vibrante e coinvolgente. I commercianti approfittano dell’evento per vendere prodotti tipici e souvenir. La festa dura diversi giorni, attirando turisti da tutto il mondo.

Nel secondo mese dell'anno, quando l'afa colombiana si fa sentire con prepotenza, Barranquilla si trasforma nella capitale mondiale della gioia. Per quattro giorni consecutivi, dal sabato precedente al mercoledì delle ceneri, questa città portuale sul Mar dei Caraibi vive il suo momento più autentico: il Carnevale, una manifestazione dichiarata Patrimonio Orale e Immateriale dell'Umanità dall'UNESCO nel 2003, che attira ogni anno oltre un milione e mezzo di visitatori da tutto il mondo. La folla si riversa nelle strade al ritmo di cumbia, mapalé e porro, mentre maschere ancestrali danzano accanto a costumi scintillanti.