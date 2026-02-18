Barp-Pellegrino bronzo nel fondo E’ la venticinquesima medaglia

Barp-Pellegrino ha conquistato il bronzo nel fondo, portando l’Italia a raggiungere la 25ª medaglia alle Olimpiadi Invernali. La coppia azzurra ha completato la gara con un buon tempo, dimostrando determinazione e tenacia. Questo risultato si aggiunge alle dieci discipline in cui gli atleti italiani hanno già ottenuto piazzamenti importanti. La medaglia di oggi rafforza il bottino complessivo e motiva gli sportivi italiani a continuare con impegno. La competizione prosegue con entusiasmo e aspettative alte.

Un’altra medaglia, l’Italia tocca quota 25 in queste Olimpiadi Invernali nelle quali gli azzurri hanno vinto in dieci discipline diverse. Stavolta la medaglia arriva dal fondo, la coppia composta da Elia Barp e Federico Pellegrino chiude al terzo posto la gara sprint a squadre a tecnica libera. L’oro va alla Norvegia del fenomeno Klaebo che ha già conquistato 5 ori nelle 5 specialità a cui ha partecipato. Al secondo posto gli Stati Uniti. Federico Pellegrino, a meno di miracoli nella 50 chilometri che resta in dubbio a causa dei problemi a un braccio, chiuderà la sua carriera olimpica con due argenti individuali e due bronzi a squadre mentre l’erede Barp potrà costruire con calma il suo futuro partendo dalla buona esperienza a Milano Cortina. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Barp-Pellegrino, bronzo nel fondo E’ la venticinquesima medaglia Barp-Pellegrino, bronzo nella sprint di sci di fondo: 25esima medaglia per l'Italia a Milano Cortina 2026Elia Barp e Federico Pellegrino hanno conquistato il bronzo nella sprint di sci di fondo, portando l’Italia alla 25esima medaglia a Milano Cortina 2026. Team Sprint Bronzo: Barp e Pellegrino Regalano la 25a MedagliaElia Barp e Federico Pellegrino hanno conquistato il bronzo nella staffetta di sci di fondo a Milano Cortina 2026, portando l’Italia a totalizzare 25 medaglie ai Giochi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LA STAFFETTA AZZURRA E’ DI BRONZO A TESERO: GRAZ/BARP/CAROLLO/PELLEGRINO FANNO GIOIRE LO SCI DI FONDO; Fondo, l’Italia è bronzo nella staffetta! L’impresa di Pellegrino, Barp, Graz e Carollo!; Da Barp a Pellegrino: chi sono i 4 eroi della staffetta di fondo; Staffetta Italia sci di fondo uomini bronzo a Milano Cortina 2026 · Risultati Olimpiadi oggi. Barp-Pellegrino, bronzo nel fondo E’ la venticinquesima medagliaGli azzurri si sono arresi alla Norvegia del fuoriclasse Kaebo che ha già vinto cinque ori su cinque gare. Argento per gli Usa. Shiffrin oro nello spaciale donne dopo dodici anni ... panorama.it Elia Barp e Federico Pellegrino fantastici, Italia medaglia di bronzo nella Team Sprint maschileElia Barp e Federico Pellegrino conquistano una splendida medaglia di bronzo nella Team Sprint maschile alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Azzurri chiudono solo alle spalle della ... fanpage.it Team Sprint, Pellegrino-Barp: "Questo bronzo sia un messaggio per i giovani italiani" #SkySport #MilanoCortina2026 x.com Pellegrino e Barp ancora sul podio di Milano Cortina! Secondo bronzo nello sci di fondo facebook