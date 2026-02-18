Bari | incendio in un magazzino di stoccaggio di pannelli solari Stamattina

Da noinotizie.it 18 feb 2026

Un incendio ha coinvolto questa mattina un magazzino a Bari, dove vengono conservati pannelli solari. Le fiamme sono divampate improvvisamente, probabilmente a causa di un corto circuito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno ancora lavorando per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

bari incendio in un magazzino di stoccaggio di pannelli solari stamattina
© Noinotizie.it - Bari: incendio in un magazzino di stoccaggio di pannelli solari Stamattina

