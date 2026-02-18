Bari | incendio in un magazzino di stoccaggio di pannelli solari Stamattina

Un incendio ha coinvolto questa mattina un magazzino a Bari, dove vengono conservati pannelli solari. Le fiamme sono divampate improvvisamente, probabilmente a causa di un corto circuito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno ancora lavorando per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

"Disapprovo quello che dici ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo." (Evelyn Beatrice Hall, saggio su Voltaire) L'arco degli innamorati sulla stampa internazionale. Ieri altri danni in Puglia per il maltempo Detriti sul lungomare di Bari per la mareggiata. Rinviata a sabato la sfilata finale del carnevale di Putignano, interrotta la processione notturna per le Ceneri a Molfetta