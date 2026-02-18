Bangladesh | Rahman premier tra contestazioni e proteste l’opposizione chiede indagini per brogli elettorali

Tarique Rahman ha preso il potere in Bangladesh dopo le elezioni di domenica, che l’opposizione accusa di aver subito brogli. La sua nomina ha scatenato manifestazioni di protesta in diverse città, con migliaia di persone che chiedono un’indagine indipendente. Gli oppositori denunciano irregolarità nel voto e temono che le violenze possano aumentare nelle prossime settimane. La situazione nel paese resta tesa, con le forze di sicurezza concentrate intorno ai principali punti di mobilitazione.

Bangladesh al Bivio: Proteste e Tensioni Dopo l’Incoronazione del Nuovo Primo Ministro. Il Bangladesh entra in un periodo di profonda incertezza politica con l’insediamento di Tarique Rahman come nuovo Primo Ministro, avvenuto oggi 18 febbraio 2026, a seguito di elezioni contestate. L’opposizione ha immediatamente espresso la sua contrarietà, dando vita a proteste nella capitale Dhaka e sollevando dubbi sulla legittimità del voto. La situazione è tesa e il paese si trova di fronte a una sfida cruciale per garantire stabilità e rappresentanza democratica. Un Insediamento Controverso. La cerimonia di giuramento, tenutasi all’aperto di fronte al Parlamento, ha visto una significativa assenza da parte dell’alleanza Jamaat-e-Islami, che aveva formalmente boicottato l’evento.🔗 Leggi su Ameve.eu

Bangladesh’s Tarique Rahman: From exile to edge of powerDopo quasi vent’anni di esilio a Londra, Tarique Rahman torna in Bangladesh e si avvicina sempre di più al potere.

Elezioni Bangladesh: vittoria storica per Tarique RahmanTarique Rahman, leader del Partito Nazionalista del Bangladesh (BNP), ottiene una vittoria storica alle elezioni nel paese, dopo una campagna elettorale segnata da accuse di brogli e tensioni politiche crescenti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.