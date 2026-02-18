Bandecchi bis la giunta del Comune di Terni è al completo | il sesto assessore è Sergio Anibaldi
Il Comune di Terni ha annunciato la nomina di Sergio Anibaldi come sesto assessore, dopo le dimissioni della precedente giunta. La decisione arriva in seguito a una crisi politica che ha portato al rinnovamento dell’esecutivo locale. Anibaldi, già noto nel mondo delle associazioni sportive, entra a far parte dell’amministrazione con l’obiettivo di rafforzare i progetti per la città. La Giunta ora è completa e pronta a lavorare per i prossimi mesi, con un nuovo assetto amministrativo che punta alla stabilità.
Project manager del progetto stadio clinica, il tecnico ha “battuto” l’architetto Stefano Cecere per l’ingresso nell’esecutivo. A lui le deleghe a urbanistica e lavori pubblici Crisi-conclave-soluzione. In meno di una settimana, il Comune doi Terni ha visto dimissionata la sua vecchia giunta e la nascita del nuovo esecutivo. La sesta “casella” del Bandecchi “bis” è infatti Sergio Anibaldi. Secondo quanto riportato in prima battuta dall’agenzia Ansa, il project manager dello stadio-clinica è stato infatti scelto dal sindaco Stefano Bandecchi per entrare nell’esecutivo di Palazzo Spada. La nomina segue a strettissimo giro l’ufficializzazione nel consiglio comunale di oggi, 18 febbraio, degli altri cinque assessori.🔗 Leggi su Ternitoday.it
Scusate, avevamo scherzato. Il sesto assessore non è più Stefano Cecere, ma Sergio Anibaldi ( nella foto insieme al dirigente della Ternana Mangiarano). Si tratta del project manager del progetto stadio-clinica. A lui le deleghe di urbanistica, lavori pubblici