Bandecchi a giudizio Evasione fiscale Lui | Me l’aspettavo

Il sindaco Stefano Bandecchi è finito sotto processo per evasione fiscale, un fatto che ha colpito anche l’amministrazione comunale di Terni. La causa è legata alla gestione dell’ateneo telematico Unicusano, di cui lui si occupa come amministratore di fatto. Nei giorni scorsi, il gup di Roma ha deciso di rinviarlo a giudizio, aggiungendo un altro capitolo alla sua carriera pubblica. La notizia si è diffusa mentre si preparava la nuova Giunta comunale.

Mentre vara la Giunta comunale-bis, il sindaco Stefano Bandecchi (foto) è stato rinviato a giudizio dal gup di Roma per evasione fiscale come amministratore di fatto dell'ateneo telematico Unicusano. È accusato, con altri tre dirigenti dell'epoca dell'ateneo, di non aver pagato tasse per circa venti milioni di euro. L'inchiesta della Finanza romana aveva preso in esame gli anni dal 2018 al 2022. "Tutto previsto, me lo aspettavo", così Bandecchi lasciando il Tribunale di Roma dove ha assistito all'udienza preliminare. L'avvio del processo il 4 giugno. Per la Procura gli indagati si sono avvalsi "dell'illecita fruizione fiscale prevista all'articolo 74 del Testo unico delle imposte sui redditi".