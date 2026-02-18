Banca di Francia o politica? Il futuro di Christine Lagarde

Christine Lagarde potrebbe lasciare il suo incarico alla Banca centrale europea, secondo alcune voci riportate dal Financial Times. La sua decisione dipenderebbe da pressioni politiche provenienti da Parigi, dove si discute se la sua permanenza sia ancora utile. Fonti vicine alla governatrice indicano che sta valutando attentamente il da farsi, mentre i mercati osservano con attenzione ogni suo movimento. La questione si fa sempre più complicata, con molti che si chiedono se la sua posizione sia ancora sostenibile. La prossima mossa di Lagarde rimane avvolta nel mistero.

La presidente della Banca centrale europea può lasciare in anticipo per fare un favore a Macron. In questo modo il presidente francese potrebbe scegliere il successore insieme al cancelliere Merz. Il bilancio dei suoi risultati alla Bce Lascia o non lascia? Christine Lagarde sfoglia la margherita? Il Financial Times ha scritto che la presidente della Bce sarebbe pronta a dimettersi prima della scadenza. E' stata eletta nel novembre 2019, dovrebbe passare il testimone nell'ottobre 2027, ma secondo il quotidiano britannico, vorrebbe mollare forse già quest'anno. Dal quartier generale di Francoforte non è arrivata una smentita vera e propria: nessuna decisione è stata ancora presa, la presidente è concentrata nel suo lavoro.