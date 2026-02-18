Bambino trapiantato il legale | L' arcivescovo di Napoli al Monaldi

Il cardinale Domenico Battaglia si è recato all’ospedale Monaldi dopo che il bambino Domenico, trapiantato, era in attesa di un nuovo intervento. L’arcivescovo ha incontrato la madre del piccolo per offrire supporto e conforto durante questa fase difficile. Il team medico sta valutando se sia necessario un secondo trapianto, mentre il cardinale ha pregato con la famiglia per la buona riuscita dell’operazione. La visita ha portato vicinanza a una famiglia in ansia per il futuro del bambino.

Il cardinale Domenico Battaglia, arcivescovo metropolita di Napoli, si è recato all'ospedale Monald i per pregare insieme alla mamma del piccolo Domenico mentre era in attesa del responso da parte del team di esperti sull'opportunità o meno di procedere a un nuovo trapianto. Lo ha detto ai giornalisti l'avvocato della famiglia Francesco Petruzzi. Il comitato poi ha detto no a un nuovo intervento per il bambino di due anni ricoverato in Terapia intensiva dal 23 dicembre. Il piccolo era stato sottoposto a un precedente trapianto, ma l'organo ricevuto si era poi rivelato danneggiato.