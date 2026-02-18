Bambini ucraini soffrono per la guerra di Putin | più di due milioni di sfollati e famiglie in difficoltà
La guerra di Putin ha costretto più di due milioni di bambini ucraini a lasciare le proprie case, causando sofferenze profonde. Secondo Munir Mammadzade, rappresentante dell’Unicef in Ucraina, un terzo dei minori sono ancora sfollati, con molte famiglie che affrontano difficoltà quotidiane. Le scuole sono spesso chiuse o danneggiate, e i bambini vivono in condizioni precarie. La crisi continua a colpire le nuove generazioni, che rischiano di perdere stabilità e sicurezza. La situazione rimane critica, senza segni di miglioramento immediato.
È ben noto che, in guerra, i bimbi sono tra quelle persone fragili che soffrono maggiormente. E infatti, come ha annunciato il rappresentante dell’Unicef in Ucraina, Munir Mammadzade: «entre entriamo nel quinto anno di guerra, un terzo dei bambini ucraini rimane sfollato. Si tratta di quasi 2,6 milioni di bambini. Quasi 1,8 milioni di questi bambini vivono come rifugiati fuori dal Paese». E ancora: «Più di 791.000 bambini sono sfollati all’interno dell’Ucraina». Inoltre, non bisogna sottovalutare il fatto che «la guerra è intensa nelle zone della linea del fronte, ma colpisce anche i bambini lontani dal fronte di Kherson. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
UNICEF/Ucraina: dopo 4 anni di guerra quasi 2,6 milioni di bambini ucraini sono sfollati.Unicef Ucraina riporta che, dopo quattro anni di guerra, quasi 2,6 milioni di bambini sono stati costretti a lasciare le loro case.
Oltre 2,5 milioni di bambini ucraini ancora sfollati al quinto anno di guerra: un terzo del totale continua a vivere lontano da casaNel quinto anno di guerra, più di 2,5 milioni di bambini ucraini sono ancora costretti a lasciare le proprie case, perché i combattimenti continuano a sconvolgere le loro vite.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Ucraina, Unicef: In 4 anni di guerra sfollato un terzo dei bambini. Oltre 3.200 sono stati uccisi o feriti; Il Papa ordina la spedizione di apparecchiature energetiche e prodotti farmaceutici per mitigare la crisi invernale ucraina
Ucraina: Unicef, a quattro anni dall’inizio della guerra, ucciso o ferito più di 3.200 bambini. Più di un terzo vive sfollatoPiù di un terzo dei bambini ucraini - 2.589.900 - è ancora sfollato mentre la guerra in Ucraina entra nel suo quinto anno. Questo numero comprende oltre 791.000 bambini all'interno dell'Ucraina e quas ... agensir.it
Unicef, Ucraina: oltre 3.200 bambini uccisi o feriti dal 2022I bombardamenti, tra cui l’intensificarsi degli attacchi a lungo raggio, hanno ucciso o ferito più di 3.200 bambini dal 24 febbraio 2022. L’anno scorso si è registrato un aumento del 10% delle vittime ... radiowebitalia.it
2.000 bambini ucraini rapiti dalla Russia — questo è il numero di minori che dal 2022 sono stati riportati a casa nell’ambito dell’iniziativa del Presidente dell’Ucraina @ZelenskyyUa @BringKidsBackUA x.com
MENSA GRATUITA A #BUCCINASCO PER I BAMBINI UCRAINI FUGGITI DALLA GUERRA Saranno esenti dal pagamento dei pasti a scuola i bambini ucraini fuggiti dalla guerra con le loro famiglie, che hanno lo status di profughi. Lo ha deciso questa matti facebook