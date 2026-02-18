Bambini ucraini soffrono per la guerra di Putin | più di due milioni di sfollati e famiglie in difficoltà

La guerra di Putin ha costretto più di due milioni di bambini ucraini a lasciare le proprie case, causando sofferenze profonde. Secondo Munir Mammadzade, rappresentante dell’Unicef in Ucraina, un terzo dei minori sono ancora sfollati, con molte famiglie che affrontano difficoltà quotidiane. Le scuole sono spesso chiuse o danneggiate, e i bambini vivono in condizioni precarie. La crisi continua a colpire le nuove generazioni, che rischiano di perdere stabilità e sicurezza. La situazione rimane critica, senza segni di miglioramento immediato.

È ben noto che, in guerra, i bimbi sono tra quelle persone fragili che soffrono maggiormente. E infatti, come ha annunciato il rappresentante dell'Unicef in Ucraina, Munir Mammadzade: «entre entriamo nel quinto anno di guerra, un terzo dei bambini ucraini rimane sfollato. Si tratta di quasi 2,6 milioni di bambini. Quasi 1,8 milioni di questi bambini vivono come rifugiati fuori dal Paese». E ancora: «Più di 791.000 bambini sono sfollati all'interno dell'Ucraina». Inoltre, non bisogna sottovalutare il fatto che «la guerra è intensa nelle zone della linea del fronte, ma colpisce anche i bambini lontani dal fronte di Kherson.

