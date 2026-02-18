"Essere protagonista della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina è stato un momento molto forte, un’emozione importante che non capita certo tutti i giorni. Diciamo anche che quello che per tutti era l’inizio per noi era la fine di un percorso, quindi noi abbiamo vissuto l’evento in modo contrastante". Antonella Ferrari, 30 anni, di Castiglione d’Adda è stata una delle protagoniste della cerimonia inaugurale dei Giochi a cinque cerchi venerdì 6 febbraio scorso. Sul prato dello stadio di San Siro si è esibita insieme ad altre centinaia di danzatori come lei e artisti in una serie di coreografie che hanno incantato il mondo intero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Antonella, ballerina alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2026: “È da novembre che proviamo, un’emozione enorme”Antonella, la ballerina che ha aperto le Olimpiadi 2026 a Milano-Cortina, dice di aver provato un’emozione enorme.

Predazzo accende la fiamma: emozione e orgoglio per l’avvio delle OlimpiadiPredazzo si sveglia con il cuore in festa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ballerina all’avvio delle Olimpiadi. Antonella ha danzato a San Siro: È stata un’emozione speciale; Herbert Ballerina abbandona Affari Tuoi all'improvviso, Stefano De Martino gelato: cosa è successo in studio. Che ha detto prima di uscire; Ma non è possibile.... Enzo Iacchetti e Ezio Greggio, la notizia choc arrivata nelle ultime ore.

Ballerina all’avvio delle Olimpiadi. Antonella ha danzato a San Siro: È stata un’emozione specialeCastiglione d’Adda, la 30enne si è esibita nella scena in cui i grossi tubetti coi colori primari si rovesciavano Ho deciso di candidarmi dopo aver trovato il bando on line. Abbiamo fatto le prove da ... ilgiorno.it

L’architetta 35enne vive a Milano e come volontaria ha partecipato alla sfilata delle nazioni a San Siro: chiedendo di far parte della delegazione ucraina facebook

In casa Juventus non si vedeva una reazione così rabbiosa da Comolli a San Siro. #Galatasarayjuventus #GALJUV #ChampionsLeague2026 x.com