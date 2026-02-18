Baco nei Cpr rifiutando la visita gli stranieri vagano per il Paese

Un problema nei Centri di Permanenza per i Rimpatri (Cpr) ha portato a una situazione preoccupante: alcuni stranieri rifiutano le visite mediche e si allontanano, vagando per il Paese. La scoperta è arrivata analizzando i dati delle forze dell’ordine, che hanno riscontrato un aumento di stranieri non assistiti nelle strade. Tra le cause, si evidenzia una falla nel sistema di valutazione clinica che, a sua volta, favorisce comportamenti di fuga tra i detenuti. La polizia ha avviato indagini e ha iscritto nel registro degli indagati otto medici del reparto di Malattie inf

Tra maggio 2024 e gennaio 2026 sarebbero 34 gli stranieri destinati al rimpatrio, perché ritenuti socialmente pericolosi o inottemperanti all’ordine di espulsione, che la polizia ha accompagnato all’ospedale di Ravenna per ottenere il nulla osta sanitario propedeutico all’ingresso in un Cpr. Per 14 di loro è arrivato il via libera sanitario. Altri dieci sono stati dichiarati non idonei al trattenimento. Dieci, invece, si sono opposti alla visita. Nonostante una direttiva del Viminale del 2022 preveda che prima dell’ingresso in un Cpr gli stranieri debbano sottoporsi a una valutazione clinica effettuata da un medico del Servizio sanitario nazionale. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Baco nei Cpr, rifiutando la visita gli stranieri vagano per il Paese Migranti, procedure di rilascio della certificazione medica per l'ingresso dei cittadini stranieri nei CprLa Regione Emilia-Romagna ha deciso di proporre di estendere in tutta la regione il protocollo sull’immigrazione, perché vuole semplificare le procedure di rilascio della certificazione medica per i migranti che devono entrare nei Centri di Permanenza per i Rimpatri (Cpr). Leggi anche: Cittadinanza italiana, nuova proposta della Lega: requisiti più severi per gli stranieri nati nel Paese