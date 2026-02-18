baby rapinatori con il machete minacciano e derubano quindicenne per soli 17 euro

Un quindicenne sta rincasando dopo aver trascorso del tempo fuori casa, probabilmente con gli amici, nel giorno più atteso del weekend. Una domenica di febbraio come le altre, insomma, che si è trasformata in un vero e proprio incubo per un adolescente che è stato vittima di una rapina violenta per mano, tra l’altro, di altri giovani. Suoi pari, indicativamente suoi coetanei. L’allarme arriva dalla zona Lame, tra via Vasco De Gama e via Marco Polo: le due vie si collegano in diversi punti, ma per i pedoni è crocevia il punto di piazza Giovanni da Verrazzano, vicino cui si trova un centro commerciale molto frequentato per i residenti della zona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

