Avviso 20 2024 attiva la piattaforma regionale per i percorsi di formazione degli assistenti familiari

Il governo regionale ha deciso di lanciare la piattaforma online per i corsi di formazione degli assistenti familiari, dopo aver pubblicato l’Avviso 202024. La piattaforma sarà disponibile dal 23 febbraio e permetterà alle persone interessate di presentare i progetti per partecipare ai percorsi formativi. Questa novità mira a semplificare le procedure e a favorire l’accesso alle opportunità di formazione, coinvolgendo direttamente i candidati.

A partire dal prossimo 23 febbraio sarà attiva la piattaforma informatica per la presentazione della progettazione esecutiva relativa all'Avviso 202024 - Pr Fse+ Sicilia 2021-2027, finalizzato alla realizzazione di percorsi per la formazione di assistenti familiari. La dotazione finanziaria complessiva dell'Avviso ammonta a 12,6 milioni di euro, destinati alla qualificazione delle risorse umane nell'ambito delle professioni assistenziali e della cura alla persona