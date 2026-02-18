Avellino | un’alleanza possibile ma non scontata Il centrosinistra riflette

A causa delle tensioni tra le forze di centrosinistra, questa sera ad Avellino si sono riuniti per discutere il futuro della città. L’assemblea pubblica intitolata «Una svolta per Avellino» ha attirato molti cittadini e rappresentanti politici locali. Durante l’incontro, sono stati affrontati i problemi principali come il traffico e la gestione dei rifiuti, chiedendo soluzioni concrete. La riunione ha evidenziato come un’alleanza tra le diverse anime del centrosinistra sia possibile, ma non ancora scontata. La discussione continuerà nei prossimi giorni.

Assemblea pubblica, riflessioni e divisioni in vista delle amministrative. Giordano invita a una verifica seria delle intenzioni politiche e sottolinea la necessità di coerenza per governare la città Ad Avellino, questa sera, le forze del centrosinistra cittadino si sono incontrate in un’assemblea pubblica dal titolo «Una svolta per Avellino. Il momento della scelta». L’incontro, ospitato presso il Circolo della Stampa, ha visto la partecipazione di diverse sigle politiche e civiche, tra cui Si Può Avellino, Controvento e Alleanza Verdi Sinistra, quest’ultima comprendente riferimenti a Reti Civiche, Europa Verde, Sinistra Italiana e Possibile.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Centrosinistra, Conte: per ora non c’è alleanza ma non vogliamo andare da soliIl leader del centrosinistra, Conte, chiarisce che al momento non c’è un’alleanza ufficiale, ma sottolinea l’importanza del dialogo con le altre forze di opposizione.

Merz sulla Nato: "Alleanza non più scontata. Frattura Usa-Ue"Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha sottolineato che la fiducia tra Stati Uniti e Europa è in crisi, a causa delle tensioni crescenti sulla sicurezza internazionale.

