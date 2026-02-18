L’US Avellino 1912 ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Davide Ballardini come nuovo allenatore. La decisione arriva dopo settimane di trattative, con il tecnico che ha firmato un contratto biennale. Ballardini, noto per aver guidato diverse squadre italiane, porta con sé un bagaglio di esperienza e un metodo di lavoro deciso. Tra i collaboratori scelti, spiccano alcuni assistenti con cui ha già lavorato in passato. La squadra si prepara ora alla prima sfida della stagione con rinnovato entusiasmo.

Tempo di lettura: < 1 minuto L’ US Avellino 1912 apre un nuovo capitolo della propria stagione affidando la guida tecnica della prima squadra a Davide Ballardini, allenatore di comprovata esperienza nel calcio professionistico italiano. La scelta del club biancoverde punta su un profilo abituato a contesti competitivi e piazze esigenti, con l’obiettivo di dare solidità e identità al progetto sportivo. Il tecnico ravennate ha firmato un accordo con scadenza fissata al 30 giugno 2026. LA NOTA. “L’ Us Avellino 1912 è lieta di comunicare di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra a mister Davide Ballardini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Avellino, ufficiale Ballardini: tutti i dettagli su contratto e collaboratori

Mercato Lecce, ufficiale l’arrivo di Gandelman: contratto fino a giugno 2029, tutti i dettagliIl Lecce ha ufficializzato l’ingaggio di Omri Gandelman, centrocampista israeliano classe 2000 proveniente dal KAA Gent.

Coco Torino, ufficiale il rinnovo di contratto: annuncio e dettagli – FOTOIl rinnovo di contratto di Coco Torino conferma il suo legame con il club granata.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.