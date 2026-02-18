Autovelox e sp1 è doppio no | La strada resta ai comuni

La Provincia di Crema ha respinto la richiesta di Spino e Rivolta d’Adda di riacquisire la gestione della strada Sp1, che collega i due paesi e che negli ultimi anni è stata declassata a strada comunale. I sindaci avevano chiesto di riprendere il controllo del tratto per migliorare la sicurezza, ma la Provincia ha confermato che la strada resta di competenza dei comuni. La decisione arriva dopo diverse discussioni e proteste degli amministratori locali.

La Provincia ha detto di no alla richiesta delle amministrazioni comunali di Spino e Rivolta d’Adda di riprendersi in carico il tratto di Sp1 che collega i due paesi, declassato negli anni scorsi a comunale. La strada poi, dalla parte opposta, fa da collegamento con il Lodigiano, con Boffalora d’Adda prima e Lodi poi. "Ci hanno detto no, sia per la strada - spiega il sindaco di Spino Enzo Galbiati – che per l’ autovelox sulla Paullese, che avevamo chiesto alla Provincia di installare laddove c’è il restringimento da quattro a due corsie, nei pressi del ponte sull’Adda. Per l’autovelox la risposta è stata che non ci sono le condizioni per un suo posizionamento dove abbiamo chiesto noi, cioè quando la strada diventa a doppio senso, poco prima del ponte sull’Adda, per via del limite di velocità che passa da 110 a 90 e poi a 70, per cui sarà posizionato in corrispondenza dello svincolo di Spino Est della Paullese". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Autovelox e sp1, è doppio “no“: "La strada resta ai comuni" Londra: l'eccellenza del whisky italiano trionfa, doppio oro per Strada Ferrata ai World Whiskies AwardsA Londra, la distilleria italiana Strada Ferrata di Seregno conquista due medaglie d’oro e il titolo di Category Winner ai World Whiskies Awards 2026. Autovelox a Verona: strada La Rizza e tutte le altre vie controllate dalla polizia localeL'autovelox a Verona, tra cui quelli sulla strada La Rizza e altre vie, rappresenta uno strumento di controllo utilizzato dalla polizia locale per garantire la sicurezza stradale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Spino - Due no per il sindaco; Autovelox Puglia: ecco tutte le postazioni e la mappa. Attivati nuovi autovelox mobili, attenzione massima questa settimana: li hanno messi dove passano proprio in tantiLa Polizia Stradale ha installato nuove postazioni autovelox mobili questa settimana. Attenzione massima se passate da queste parti ... reportmotori.it Come sapere se un autovelox è censitoCome verificare se un autovelox è censito, le conseguenze delle multe non regolari e le novità sulle omologazioni ... autotoday.it Salvini double face: contro gli autovelox in pubblico, a favore con chi multa Da molto prima che diventasse ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Salvini si è sempre battuto per limitare l'installazione degli autovelox, accusando i sindaci di voler solo fare facebook