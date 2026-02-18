Autonomia Stefani | Bene lo schema di intesa approvato in Cdm più competenze su tutela salute – Il video

Il presidente del Veneto, Stefani, ha commentato l’approvazione dello schema di intesa sull'autonomia differenziata avvenuta oggi in Consiglio dei Ministri. La nuova intesa consente alle regioni di gestire meglio la tutela della salute, eliminando i silos e permettendo di investire i risparmi delle zone più virtuose. In particolare, si potranno aggiornare le tecnologie sanitarie e integrare i fondi sanitari supplementari nella spesa pubblica. Stefani ha sottolineato che questa decisione aiuterà a migliorare i servizi per i cittadini. La partita ora passa ai parlamentari per il via definitivo.

(Agenzia Vista) Roma, 18 febbraio 2026 "Oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema d'intesa sull'autonomia differenziata che ci permetterà di ottenere maggiori competenze in materia di tutela della salute, con l'eliminazione dei silos, quindi la possibilità di investire i risparmi che vengono effettuati da regioni virtuose, ovviamente a servizio della sanità pubblica in favore dei cittadini, migliori competenze per quanto riguarda l'ammodernamento tecnologico delle nostre strutture, la possibilità di includere i fondi integrativi sanitari all'interno della spesa sanitaria" così il presidente del Veneto Stefani dopo il Cdm.