Auto scivola sulla neve a St Moritz travolti due fratellini

Martedì 18 febbraio, un’auto ha scivolato sulla neve a St. Moritz e ha investito due fratellini. La vettura ha perso aderenza sulla strada innevata di Via Veglia, nella zona pedonale, travolgendo i bambini che si trovavano lì. Uno dei due piccoli è stato subito portato in ospedale per le ferite riportate.

Incidente in via Veglia: i bambini schiacciati contro un edificio. Indagini in corso sulle cause Due bambini sono rimasti feriti nel primo pomeriggio di martedì, 18 febbraio, a St. Moritz, dopo essere stati investiti da un'auto che ha perso aderenza sulla strada innevata della Via Veglia, nella zona pedonale di St. Moritz Dorf. I due, fratelli di origine ucraina di 6 e 14 anni, hanno riportato ferite di media gravità e sono stati trasportati in ospedale a Samedan. Secondo una prima ricostruzione, un automobilista 60enne si era fermato poco dopo le 13 per far scendere alcuni passeggeri. Ripartito regolarmente — essendo autorizzato a circolare nella zona — l'uomo avrebbe poi frenato, ma le ruote del veicolo si sono bloccate.