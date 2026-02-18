Auto con fermo amministrativo via libera alla rottamazione | cosa cambia e quanti sono i veicoli coinvolti

Il governo ha deciso di permettere la demolizione dei veicoli con fermo amministrativo, a causa dell’elevato numero di circa 4 milioni di auto interessate. A partire dal 20 febbraio 2026, queste vetture potranno essere smaltite e cancellate dal PRA, seguendo le indicazioni delle autorità locali. La novità riguarda soprattutto le auto che non vengono più utilizzate e sono ferme da tempo.

Novità in arrivo per le auto sottoposte a fermo amministrativo: milioni di auto e carcasse che finora venivano "congelate" rimanendo inutilizzabili e col divieto di cancellazione dai pubblici registri, da venerdì 20 febbraio 2026 potranno essere rottamati e radiati dal Pra (Pubblico Registro Automobilistico) su indicazioni delle amministrazioni locali, liberando strade e terreni. A cambiare saranno anche le norme che regolano i richiami delle case automobilistiche, molto più stringenti: le vetture che non effettuano l'intervento previsto entro due anni finiranno in un apposito elenco e potranno essere sanzionate. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

