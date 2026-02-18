Gli autisti Ati sono in stato di agitazione dopo le recenti intimidazioni, secondo l’Aass che ha dichiarato:

"Annunci pretestuosi alla vigilia del lancio di Smuvi non sono rivendicazioni, ma un attacco diretto al diritto alla mobilità dei sammarinesi". Così l’ Azienda autonoma di Stato per i Servizi Pubblici replica con durezza agli autisti Ati, dopo l’annuncio dello stato di agitazione previsto da lunedì prossimo, a pochi giorni dal debutto del servizio Smuvi. Aass ricorda che la trattativa per il rinnovo della contrattazione di secondo livello "non è mai stata interrotta". Nuove proposte sono state avanzate più volte, ma "non hanno mai ottenuto l’accoglimento della maggioranza dei lavoratori". L’Azienda avverte che "nessun tavolo negoziale può svolgersi sotto minacce o ultimatum". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Austisti Ati in stato di agitazione. Aass: "Non saranno tollerati ricatti"

