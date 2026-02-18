Austisti Ati in stato di agitazione Aass | Non saranno tollerati ricatti
Gli autisti Ati sono in stato di agitazione dopo le recenti intimidazioni, secondo l’Aass che ha dichiarato:
"Annunci pretestuosi alla vigilia del lancio di Smuvi non sono rivendicazioni, ma un attacco diretto al diritto alla mobilità dei sammarinesi". Così l’ Azienda autonoma di Stato per i Servizi Pubblici replica con durezza agli autisti Ati, dopo l’annuncio dello stato di agitazione previsto da lunedì prossimo, a pochi giorni dal debutto del servizio Smuvi. Aass ricorda che la trattativa per il rinnovo della contrattazione di secondo livello "non è mai stata interrotta". Nuove proposte sono state avanzate più volte, ma "non hanno mai ottenuto l’accoglimento della maggioranza dei lavoratori". L’Azienda avverte che "nessun tavolo negoziale può svolgersi sotto minacce o ultimatum". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Stato di agitazione dei lavoratori di 'Casa Sollievo', il dg Gumirato spiega e rassicura: "Non ci saranno decurtazioni degli stipendi"
Ast, lavoratori somministrati in stato di agitazioneI lavoratori somministrati dell'Ast Sicilia sono in agitazione.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Austisti Ati in stato di agitazione. Aass: Non saranno tollerati ricatti; Autisti ATI in stato di agitazione dal 23 febbraio; Autisti Ati in stato di agitazione: sospese reperibilità e corse bis; San Marino. Per gli autisti ATI la contrattazione di secondo livello non può attendere.
Austisti Ati in stato di agitazione. Aass: Non saranno tollerati ricattiL’Azienda per i Servizi ribatte con durezza alla minaccia di sciopero alla vigilia del lancio di Smuvi. msn.com
San Marino, autisti ATI in stato di agitazione: da lunedì prossimo 15 giorni di possibili disserviziGli autisti sammarinesi dipendenti dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi (AASS), addetti al servizio ATI, annunciano l’avvio di uno stato di ... libertas.sm
Cronaca, Verucchio. Caso CMV: assoluzione piena per Alessandro Ceccarelli e il funzionario di banca nel processo per il fallimento della Cooperativa facebook