Auguri Baggio ci hai insegnato che la vera vittoria non è nel gol ma nel modo in cui si affronta ogni caduta

Roberto Baggio compie 60 anni: la sua carriera ha lasciato un segno indelebile nel calcio italiano, grazie al suo stile unico e alle sfide superate. Dalle prime partite nelle squadre di provincia alle grandi sfide con la nazionale, Baggio ha dimostrato che la forza risiede nella tenacia e nella passione. La sua capacità di rialzarsi dopo infortuni e critiche lo rende un esempio di determinazione per molti giovani calciatori. La sua storia resta un simbolo di perseveranza e talento nel panorama sportivo italiano.

Per quelli della mia generazione, quella che guardava la SERIE A come una lingua sacra scritta in maiuscolo, il calcio non era solo uno sport: era economia, folla, sogno, oppio dei poveri dei ricchi. L'Italia si agitava, si ridefiniva, e nel mezzo di questa rivoluzione silenziosa c'era Diego, certo, ma c'era anche lui: Roberto Baggio. Veniva da un altro pianeta, cosi misurato, cosi poco esagerato, cosi semplicemente forte, fortissimo. Il suo primo gol, Napoli–Fiorentina, 10 maggio 1987, in quel 10 Maggio fu il battesimo di un predestinato.