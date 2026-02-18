AUDIZIONE CAMERA MASSIMO CENTOFANTI AIZOON | SEMPLICAZIONE E UNIFORMITA NORME ELEMENTI ESSENZIALI PER LA CRESCITA

Il deputato Massimo Centofanti di AizoOn ha partecipato all’audizione della Camera il 12 febbraio, a causa della sua volontà di promuovere norme più semplici e uniformi. Durante l’incontro, ha evidenziato l’importanza di semplificare le procedure e di rendere più chiare le regole, per favorire la crescita delle imprese. Centofanti ha anche sottolineato come un quadro normativo più coerente possa facilitare l’adozione di tecnologie innovative. La discussione si è concentrata sull’utilizzo di strumenti come l’Omnibus per migliorare il sistema.

"È stato per me un piacere partecipare all'audizione della Commissione Affari Europei della Camera dei Deputati lo scorso 12 febbraio in quanto c'è stata la possibilità di potersi confrontare con le parti politiche, cercando di sottolineare come oggi sia necessario uno strumento come l'Omnibus. In questo, nessuno di noi ha dubbi che possa aiutare a una semplificazione, ma a questo tipo di strumento devono poi seguire azioni concrete da parte dell'Unione Europea, al fine appunto di rendere operativo uno strumento che semplifichi le attività delle aziende europee e non complichi ulteriormente quanto già è complesso – Così Massimo Centofanti Cybersecurity Division Director aizoOn Technology Consulting e Chief Strategy Innovation Officer & Co-founder di ai.