Attori comici e cantanti che affiancheranno Carlo Conti e Laura Pausini coppia conduttrice del festival
Il festival di Sanremo 2026 si avvicina e coinvolge già un ricco cast di artisti. La scelta di Carlo Conti e Laura Pausini come conduttori deriva dalla volontà di portare energia e novità alla manifestazione. Tra gli ospiti, ci saranno attori, comici e cantanti che si alterneranno sul palco, pronti a intrattenere il pubblico con esibizioni e interventi. La manifestazione, in programma dal 24 al 28 febbraio, promette di accendere le serate televisive con un mix di talenti e spettacoli vari.
I l festival di Sanremo 2026 è ai nastri di partenza. Il conduttore e condottiero Carlo Conti, affiancato da Laura Pausini, è pronto a invadere dal 24 al 28 febbraio le case degli italiani con un esercito di cantanti, ospiti e una variegata squadra di co-conduttori e co-conduttrici. Sul palco dell’Ariston si alterneranno personalità del mondo del cinema, dello spettacolo, dell’arte comica. Dopo le polemiche seguite alla rinuncia di Andrea Pucci, questa edizione, che omaggia il re del Festival Pippo Baudo, promette un grande spettacolo sotto le stelle della musica italiana. I cantanti meteore di Sanremo, dal successo a una nuova carriera X Leggi anche › Tiziano Ferro è il super ospite della prima serata di Sanremo Sanremo 2026: co-conduttori, co-conduttrici, super ospiti, chi sono. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Laura Pausini co-conduttrice del Festival di Sanremo 2026, l’annuncio di Carlo ContiCarlo Conti ha annunciato che Laura Pausini sarà la co-conduttrice della 76ª edizione del Festival di Sanremo 2026.
Sanremo 2026, da Laura Pausini a Pilar Fogliati tutte le donne che affiancheranno Carlo ContiLaura Pausini e Pilar Fogliati saranno le donne che affiancheranno Carlo Conti a Sanremo 2026, perché la produzione ha deciso di coinvolgerle per portare freschezza alla conduzione.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Stefano De Martino potrebbe condurre Sanremo 2027! Arriva il NO di Carlo Conti al rinnovo facebook
La nuova copertina della settimana è quella più attesa dell’anno: Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival, con tutti gli artisti in gara a Sanremo 2026 Vi aspettiamo domani in edicola e...che il Festival abbia inizio! #Sanremo2026 x.com