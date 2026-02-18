Chivu ha suscitato polemiche con parole dure dopo un commento su suo padre. Il figlio dell’ex calciatore ha risposto accusando l’allenatore dell’Inter di poca professionalità e chiedendo di evitare insulti. La discussione è nata sui social, dove Chivu ha criticato pubblicamente il tecnico, definendolo poco competente. La reazione del giovane si è fatta sentire con un messaggio diretto, invitando a rispettare la carriera di suo padre e a mantenere toni civili. La vicenda si è subito diffusa tra i tifosi e gli appassionati di calcio.

Il figlio d’arte: “Questo dimostra la pochezza dell’allenatore dell’Inter” “Si sciacquasse la bocca quando parla di mio padre”. Diego Maradona jr si è scagliato contro Chivu nel corso del suo intervento a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’. Ma cosa è successo? Alla vigilia di Bodo Glimt-Inter, tornando sulle polemiche post Inter-Juve e la simulazione di Bastoni che ha fatto tanto discutere, il tecnico dell’ Inter aveva detto questo: “Ogni domenica c’è un caso del genere, è dai tempi del gol di mano di Maradona. Anche noi abbiamo subito un torto a Napoli, nessuno di noi ha mai detto niente”. Attacco frontale a Chivu: “Dimostrata la sua pochezza, si sciacquasse la bocca” (AnsaFoto) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Attacco frontale a Chivu: “Si sciacquasse la bocca”

Diego Maradona junior risponde a Chivu: "Si sciacquasse la bocca quando parla di mio padre"Christian Chivu ha suscitato polemiche con le sue parole su Diego Maradona, a causa di alcune dichiarazioni fatte durante una conferenza stampa riguardo alla vicenda Bastoni.

Maradona Jr, che bordata a Chivu: «Si sciacquasse la bocca quando parla di mio padre! Non ha fatto neanche l’1% di quello che ha fatto lui»Maradona Jr ha criticato duramente Cristian Chivu, dopo le sue dichiarazioni su Diego Maradona.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.