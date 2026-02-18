Attaccanti consigliati al fanta | la divisione in fasce per la 26ª giornata

Nella 26ª giornata di campionato, gli attaccanti consigliati al fantacalcio sono stati scelti in base alle loro prestazioni e alle opportunità di segnare. Con le partite in programma, molti di loro hanno la possibilità di fare la differenza, soprattutto in partite decisive. La divisione in fasce aiuta i fantallenatori a individuare i nomi più promettenti e quelli da evitare, considerando anche le statistiche recenti e le condizioni delle squadre.

La 26ª giornata di Serie A si aprirà venerdì 20 febbraio alle 20.45 con Sassuolo-Verona e si chiuderà lunedì 16 con Bologna-Udinese (20.45). Dopo la divisione in fasce dei centrocampisti e dei difensori, ecco la lista degli attaccanti da schierare - o non schierare - al fantacalcio in questo turno. La prima fascia è quella dei top da mettere sempre, nella seconda rientrano i calciatori da cui ci si può aspettare buoni voti e - all'occorrenza - bonus. Nella terza quelli che potrebbero strappare una sufficienza e magari riservare delle sorprese, pur partendo dietro nelle gerarchie. Infine, in quarta fascia, quelli che in questo turno potrebbero faticare di più, meglio evitare di schierarli dunque.