Atripalda 40enne condannato per l’Incendio dell’auto del consigliere Mazzariello

Atripalda, 18 febbraio 2026 – Giovanni Russo, 40 anni, di Aiello del Sabato, ha ricevuto una condanna a quattro anni di carcere dopo aver appiccato l’incendio all’auto del consigliere Mazzariello. La polizia ha ricostruito che l’uomo ha usato una tanica di benzina per incendiare il veicolo, parcheggiato davanti alla sua casa. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti residenti, che hanno assistito alle operazioni di spegnimento. Russo era stato arrestato lo scorso mese durante un'operazione che aveva portato anche al sequestro di munizioni illegali.

Avellino, 18 febbraio 2026 – È stata emessa oggi la condanna a quattro anni di reclusione per un uomo di 40 anni, residente nel comune di Aiello del Sabato, accusato di danneggiamento seguito da incendio, ricettazione e detenzione illegale di munizioni. L'imputato è stato ritenuto responsabile dell'incendio che ha distrutto l'automobile di Franco Mazzariello, consigliere provinciale, un episodio che ha suscitato grande attenzione e preoccupazione nella comunità di Atripalda. Il reato inizialmente contestato come incendio doloso è stato successivamente riqualificato in danneggiamento mediante incendio, mentre le accuse di ricettazione e di detenzione di munizioni senza licenza sono state integralmente confermate.