Antonio Santa Maria, direttore generale di Master Group Sport, ha annunciato il ritorno del grande tennis a Napoli, con i migliori giocatori pronti a scendere in campo. La Guerri Napoli Tennis Cup, torneo Challenger 125 inserito nel circuito ATP, si terrà prossimamente nella città partenopea. Tra gli atleti in lizza ci sono grandi nomi, ma la società si concentra anche sulla volontà di vedere in campo Jannik Sinner. La città si prepara quindi ad accogliere una competizione di alto livello, con match che promettono emozioni intense.

Racconta Antonio Santa Maria, direttore Generale di Master Group Sport, la società che organizza la Guerri Napoli Tennis Cup, Challenger 125 del calendario internazionale dell’ATP, in programma a Napoli dal 22 al 29 marzo, che un paio di anni fa un giocatore perse una maglietta Lacoste. Si rivolse all’organizzazione che gliela fece trovare, taglia, modello e colore, il giorno dopo in albergo acquistata in un negozio di Chiaia. E ancora un tennista che aveva un problema con la lavanderia. Problema risolto con un esercizio commerciale della zona. Piccolezze. Ma fanno la differenza del Challenger napoletano: il più amato dai tennisti internazionali. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Atp, torna il grande tennis: a Napoli arrivano i ?big?: «Ma noi vogliamo Sinner»

Il grande tennis torna a Napoli. Dal 22 marzo via al torneo Atp. Villari: Offerta di alto livelloIl torneo Atp 125 si svolge a Napoli dal 22 marzo, dopo che il Tennis Club Napoli ha annunciato che ospiterà l’evento.

Sinner-Alcaraz e quattro tornei ATP e WTA: una settimana di grande tennis su Sky e NOWDal 10 al 17 gennaio, su Sky e NOW, si svolge una settimana ricca di tennis con Sinner-Alcaraz e quattro tornei ATP e WTA, tra Adelaide, Auckland e Hobart.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.