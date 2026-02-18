atp rio 2026 matteo berrettini piega tomas barrios vera ed approda agli ottavi di finale

Matteo Berrettini ha vinto contro Tomas Barrios Vera nel primo turno degli ATP Rio Open 2026, grazie a una buona prestazione sul campo. La partita si è conclusa con un punteggio di 7-6 (1) 7-5 e si è protratta per oltre due ore. La vittoria permette all’azzurro di accedere agli ottavi di finale del torneo.

Esordio positivo per Matteo Berrettini nell’ATP 500 di Rio de Janeiro, in Brasile: l’azzurro supera nel primo turno dei Rio Open 2026 di tennis il lucky loser cileno Tomas Barrios Vera, sconfitto per 7-6 (1) 7-5 in due ore e ventisei minuti di gioco. Agli ottavi, sulla terra battuta brasiliana, per l’azzurro ci sarà un altro lucky loser, il serbo Dusan Lajovic. Nel primo set l’azzurro non sfrutta una palla break ai vantaggi del game d’apertura, poi è l’italiano ad andare in difficoltà nel quarto gioco, quando si trova sotto 15-40, cavandosi però d’impaccio con 4 punti consecutivi. Nel settimo game è ancora il romano a mancare un break point ai vantaggi, circostanza che si ripete sul 30-40 dell’undicesimo gioco, ma ancora una volta il cileno si salva. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Berrettini-Barrios Vera 0-1, ATP Rio 2026 in DIRETTA: primo game subito combattutoMatteo Berrettini perde il primo game contro Federico Barrios Vera durante il match di Rio 2026 per un errore di troppo nei colpi di inizio, che permette all’avversario di conquistare il punto.

LIVE Berrettini-Barrios Vera 1-2, ATP Rio 2026 in DIRETTA: primi game ricchi di spunti in BrasileMatteo Berrettini ha salvato due palle break nel secondo game, impedendo a Barrios Vera di allungare il set e mantenendo il punteggio sul 2-2.

