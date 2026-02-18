ATP Doha | Sinner detta il ritmo un buon Popyrin si arrende in due set

Sinner ha vinto contro Popyrin a Doha, causando la sua eliminazione in due set. Il tennista italiano ha dominato il match con colpi precisi e un ritmo rapido, impedendo all’avversario di trovare continuità. Popyrin ha tentato di reagire, ma Sinner ha mantenuto il controllo fino alla fine, conquistando il passaggio ai quarti di finale. Ora, Sinner si prepara alla sfida contro Mensik, deciso a proseguire il suo cammino nel torneo. La sua determinazione si vede già nel primo set.

Sinner vola a Doha: Popyrin domato in due set, ora la sfida a Mensik nei quarti. Doha, Qatar – Jannik Sinner ha proseguito il suo percorso vincente nel torneo ATP di Doha, superando Alexei Popyrin con un netto 6-3, 7-5 e assicurandosi un posto tra i quarti di finale. La vittoria, conquistata oggi, 18 febbraio 2026, conferma lo stato di forma dell’azzurro e lo proietta verso un confronto con Jakub Mensik nel prossimo turno. Dominio tattico e fisico: la partita contro Popyrin. Sinner ha impostato fin da subito un ritmo elevato, sfruttando un gioco aggressivo e preciso che ha messo in difficoltà Popyrin.🔗 Leggi su Ameve.eu

LIVE Sinner-Popyrin 6-3 3-4, ATP Doha 2026 in DIRETTA: regna l’equilibrio a metà del secondo setL'incontro tra Jannik Sinner e Popyrin si è acceso dopo che l'australiano ha recuperato da uno svantaggio e ha portato il punteggio a 3-4 nel secondo set.

