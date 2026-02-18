Atp Doha oggi Sinner-Popyrin – Diretta

Jannik Sinner torna in campo dopo alcune settimane di pausa. Oggi, mercoledì 18 febbraio, il tennista italiano affronta l’australiano Alexei Popyrin negli ottavi di finale dell’ATP 500 di Doha. La partita si svolge sulla terra battuta del Qatar e viene trasmessa in diretta tv e streaming. Sinner cerca di avanzare nel torneo per migliorare la sua classifica e mantenere alta la concentrazione. L’incontro si preannuncia equilibrato e molto atteso dagli appassionati di tennis italiani.

(Adnkronos) – Torna in campo Jannik Sinner. Oggi, mercoledì 18 febbraio, il tennista azzurro sfida l'australiano Alexei Popyrin – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale dell'Atp 500 di Doha. Sinner è reduce dall'esordio vincente contro il ceco Tomas Machac, battuto nettamente in due set 6-1, 6-4 al'esordio nel torneo qatariota, che ha segnato il suo rientro dopo la semifinale persa contro Novak Djokovic agli Australian Open 2026. In caso di passaggio del turno, Sinner sfiderà ai quarti il vincente della sfida tra Mensik e Zhang. —[email protected] (Web Info) ------------- Periodicodaily è un marchio di ArToWork sp z o o - Rynek GLowny 28 - 31-010 Krakow POLAND ----------------- NIP 6762667378 - REGON 528402511 - KRS 0001100769🔗 Leggi su Periodicodaily.com Sinner-Popyrin oggi, Atp Doha: a che ora e dove vederla in direttaJannik Sinner scende in campo oggi, mercoledì 18 febbraio, perché affronta l’ottavo di finale all’Atp di Doha. Sinner-Popyrin oggi all’Atp Doha 2026: orario e dove vedere la partitaJannik Sinner torna in campo oggi all’ATP Doha 2026, dopo aver superato le qualificazioni. COLPO DI SCENA A DOHA: BUBLIK SI RITIRA! CAMBIA IL PERCORSO DI SINNER! INTANTO POPYRIN PASSA Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Riecco Sinner: torna in campo a Doha. Oggi alle 17.30 la sfida con Machac; Sinner debutta contro Machac: il tabellone dell'Atp 500 di Doha; ATP Doha, primo turno Sinner-Machac: dove vedere il match in tv; ATP Doha, Sinner debutta contro Machac: il tabellone. Sinner-Popyrin oggi all’Atp Doha 2026: orario e dove vedere la partitaRacchetta e pallina in azione durante un torneo di tennis. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth, File) ... msn.com Atp Doha, il programma di oggi: partite e orariAll'Atp 500 di Doha scendono in campo sia Jannik Sinner (contro Popyrin) che Carlos Alcaraz (contro Royer) per un posto nei quarti di finale. A Delray Beach c'è il debutto di Cobolli, a Rio torna in ... sport.sky.it la Repubblica. . A Doha Jannik Sinner si è preso una pausa dal torneo Atp 500 insieme ai compagni Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Andrey Rublev. A vincere la 'sfida' di pesca è stato il tennista italiano. facebook ATP Doha, il programma di oggi: partite e orari #SkySport #SkyTennis x.com