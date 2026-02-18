ATP Doha Bolelli Vavassori | Il sogno è vincere uno Slam O un ‘Mille’ VIDEO ESCLUSIVA
Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno vinto a Rotterdam, un risultato che li spinge a sognare in grande. La causa di questa aspirazione è la vittoria recente, che li motiva a puntare a uno Slam o a un torneo “Mille” di livello superiore. I due italiani hanno dimostrato grande determinazione in campo e ora cercano di migliorare le loro prestazioni per raggiungere traguardi ancora più ambiziosi. Il loro obiettivo rimane chiaro: conquistare uno dei titoli più prestigiosi del circuito ATP.
Bolelli e Vavassori: Il Doppio Italiano Sogna Grande Slam e “Mille” Dopo la Vittoria a Rotterdam. Doha, Qatar – Simone Bolelli e Andrea Vavassori continuano a sorprendere nel circuito del doppio ATP. Dopo aver conquistato il titolo a Rotterdam, la coppia italiana si è portata in semifinale all’ExxonMobil Open di Doha, alimentando sogni ambiziosi: sollevare un trofeo in un torneo del Grande Slam o in un ATP Masters 1000. L’ascesa dei due tennisti conferma un momento di crescita per il doppio italiano, sempre più competitivo a livello internazionale. Rivincita e Crescita: Da Adelaide a Doha. La vittoria a Rotterdam ha rappresentato una tappa fondamentale per Bolelli e Vavassori, una sorta di riscatto dopo le precedenti sfide contro gli avversari Arévalo e Pavic.🔗 Leggi su Ameve.eu
