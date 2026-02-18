Atletica campionati italiani | Festa del Cross in diretta su Sportface

La Festa del Cross, evento di atletica, si svolgerà questo weekend e sarà trasmessa in diretta su Sportface TV. La manifestazione nasce dalla passione degli atleti italiani, che si sfideranno su percorsi impegnativi e ricchi di ostacoli naturali. Durante la giornata, migliaia di spettatori potranno vivere l’energia delle gare e il calore degli appassionati. La competizione attirerà anche numerosi giovani, desiderosi di ammirare da vicino le imprese degli atleti. La festa promette emozioni intense fino all’ultimo sprint.

Le emozioni e la grinta dei campionati italiani di atletica scorrono su Sportface TV: al festa del cross animerà il prossimo weekend Quando lo sport diventa festa, gli eventi diventano gioia e sorrisi contagiosi per chiunque assista, dal vivo come a casa. E così sarà anche il prossimo weekend quando un appuntamento speciale ruberà molte attenzioni e sarà importante sotto il profilo agonistico. Nella storica cornice del Parco Archeologio di Selinunte, in diretta con Atletica Italiana TV s SportFace TV, domenica 22 febbraio si gareggia per i Campionati italiani di corsa campestre. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

Atletica, campionati italiani: prove multiple indoor in diretta su SportfaceIl campionato italiano di prove multiple indoor si svolge a Padova, dove si sono radunati giovani atleti di promessa e juniores.

LIVE Campionati Italiani Juniores e Promesse indoor – Ancona 2026 | Diretta su Atletica Italiana TV (Sportface TV)La prima giornata dei Campionati Italiani Juniores e Promesse indoor si è aperta questa mattina al PalaCasali di Ancona.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.