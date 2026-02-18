Atalanta ko 2-0 a Dortmund nell’andata del playoff | decidono Guirassy e Beier

L'Atalanta esce sconfitta 2-0 dalla partita contro il Borussia Dortmund, un risultato che complica il passaggio del turno. La causa principale è stata la doppietta di Guirassy e Beier, che hanno segnato nel primo tempo. La squadra bergamasca ha tentato di reagire, ma non è riuscita a trovare il gol. La partita si è giocata allo stadio Signal Iduna Park, davanti a circa 80 mila spettatori.

(Adnkronos) – Si fa in salita la strada dell'Atalanta per raggiungere gli ottavi di finale di Champions League. I bergamaschi perdono 2-0 al Signal Iduna Park di Dortmund contro il Borussia nell'andata del playoff. A decidere il match i gol di Guirassy e Beier nel primo tempo. Tra otto giorni alla New Balance Arena servirà. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Guirassy e Beier mandano ko l’Atalanta: il primo round è del Borussia Dortmund Borussia Dortmund-Atalanta 2-0, Guirassy e Beier stendono la DeaIl Borussia Dortmund ha vinto 2-0 contro l'Atalanta, grazie ai gol di Guirassy e Beier, perché i problemi di traffico hanno ritardato l'inizio della partita di 15 minuti. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L’Atalanta sale ancora: Lazio ko 2-0 nell’Olimpico deserto; Academy Matches this Weekend (15/02/2026); Lazio ko all’Olimpico: 0-2 contro l’Atalanta. Sarri: Poca lucidità, dobbiamo ritrovare equilibrio (Andrea Bruschi); Atalanta - Napoli in Diretta Streaming | DAZN IT. Atalanta ko 2-0 a Dortmund nell'andata del playoff: decidono Guirassy e BeierTra otto giorni alla New Balance Arena servirà un'impresa ai ragazzi di Palladino per ribaltare il risultato Si fa in salita la strada dell'Atalanta per raggiungere gli ottavi di finale di Champions L ... adnkronos.com Atalanta ko, 2 a 0 a DortmundTre minuti e l'Atalanta è già sotto di un gol. Fine primo tempo e arriva il raddoppio. Va al Borussia Dortmund l'andata dei playoff di Champions League per l'accesso agli ottavi di finale. Una sfida p ... rainews.it L’Atalanta cade a Dortmund: Guirassy e Beier regalano la vittoria ai gialloneri nella gara di andata dei playoff di Champions, i bergamaschi riusciranno a ribaltare il risultato al ritorno facebook Atalanta ko, il Borussia Dortmund ha la meglio nell’andata dei playoff Dopo tre vittorie consecutive in campionato, la squadra di Palladino frena in Champions League. Guirassy e Beier mandano ko la Dea che dovrà tentare la rimonta alla New Balance Aren x.com