Astio e rabbia per problemi di vicinato innescano il parapiglia | agrigentino resta ferito

Un agrigentino è rimasto ferito durante una lite scoppiata per problemi di vicinato a Fontanelle. La causa dello scontro sono stati dissidi irrisolti tra due famiglie, che sono degenerati nel pomeriggio di alcuni giorni fa. La discussione, iniziata con parole dure, si è trasformata in un'aggressione fisica, portando alla conseguente ferita dell’uomo.

Che ci fossero dei dissidi, legati a questioni di vicinato irrisolte, era chiaro. Negli scorsi giorni, di pomeriggio, l'astio e la rabbia hanno avuto la meglio: fra due famiglie - residenti nel quartiere di Fontanelle - è scoppiata la baruffa, dalle urla e insulti si è passati alle mani. Uno dei coinvolti è perfino rimasto ferito, ma ha rifiutato d'essere accompagnato al pronto soccorso. Non è chiaro, perché mancano ricostruzioni ufficiali, se le due famiglie si fossero date appuntamento davanti al portone di casa per tentare di affrontare e risolvere i problemi di vicinato o se invece l'alterco, trasformatosi in un parapiglia, si sia innescato a causa di un incontro casuale, non pianificato.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

