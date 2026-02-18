Asti allerta truffe e rapine | Polizia e associazioni danno consigli ai cittadini più vulnerabili

La Polizia di Asti ha deciso di intervenire dopo che si sono moltiplicati i casi di truffe e rapine che colpiscono i cittadini più vulnerabili. La crescita di questi episodi, spesso accompagnata da tentativi di raggiro via telefono o in strada, ha spinto le forze dell’ordine a mettere in campo iniziative pratiche. Per tutelare gli abitanti, in particolare anziani e persone sole, la Polizia collabora con associazioni locali per diffondere consigli utili e rafforzare la sicurezza nel centro e nelle zone periferiche della città.

Asti si Mobilita: Polizia e Associazioni Insieme per Blindare i Cittadini da Truffe e Rapine. La Polizia di Stato di Asti, in collaborazione con il Gruppo Culturale San Martino, la parrocchia di San Martino e l’associazione Anteas, organizza un incontro pubblico per affrontare l’aumento delle truffe, dei furti e delle rapine nel territorio astigiano. L’appuntamento, martedì 24 febbraio alle 17:30 presso la chiesa di San Rocco in via Brofferio 166, mira a fornire ai cittadini, in particolare agli anziani e alle persone fragili, gli strumenti per riconoscere e difendersi da queste minacce. Un’Allerta Crescente: Vulnerabilità e Nuove Tecniche di Raggiramento.🔗 Leggi su Ameve.eu

