Associazioni È il sindaco di Pisa a stilare l’elenco

Il sindaco di Pisa ha pubblicato l’elenco dei membri del consiglio direttivo del Parco, spiegando che uno dei rappresentanti viene scelto dal Consiglio Regionale tra le proposte delle associazioni ambientaliste. Questa decisione mira a garantire una partecipazione più diretta delle organizzazioni ecologiste nella gestione del parco. Un esempio concreto riguarda l’assegnazione di un incarico a un rappresentante di Legambiente, indicato proprio dalle associazioni del settore.

Tra i componenti del consiglio direttivo del Parco, uno è scelto dal Consiglio Regionale tra i soggetti indicati dalle associazioni ambientaliste. L'elenco di queste associazioni, che è quello cui fa riferimento il presidente dell'associazione La Città Ecologica Pierluigi D'Amico, è scelto dalla Comunità del Parco e non dal Presidente del Parco. Il presidente del Parco Lorenzo Bani risponde a stretto giro all'associazione ambientalista esclusa dall'elenco da cui dovrebbero essere designati il rappresentante del mondo ambientalista nella Comunità del Parco. "La Comunità del Parco – puntualizza il presidente dell'Ente Lorenzo Bani - è composta dai sindaci dei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio e dai presidenti delle Province di Pisa e Lucca, mentre non ne fa parte il presidente dell'Ente Parco.

