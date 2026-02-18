Assistenza domiciliare agli over 65 | liquidati da Ats Bergamo più di 190 mila euro per il potenziame
Ats Bergamo ha assegnato più di 190 mila euro per migliorare l’assistenza domiciliare agli over 65, rispondendo alla crescente domanda di supporto a casa. La decisione arriva dopo un aumento delle richieste di servizi di assistenza, che hanno evidenziato la necessità di rafforzare le risorse disponibili. Con questa somma, si punta a potenziare i servizi già esistenti e a offrire un aiuto più efficace alle persone più anziane che vivono da sole o con difficoltà di mobilità.
Bergamo Potenzia l’Assistenza Domiciliare agli Over 65 con un Investimento di 190 Mila Euro. L’Ats (Agenzia di Tutela della Salute) di Bergamo ha destinato oltre 190 mila euro al potenziamento dell’assistenza domiciliare per la popolazione over 65 della provincia. Questo investimento, finanziato attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), mira a rafforzare la “Casa come primo luogo di cura” e sostenere i servizi di assistenza domiciliare, palliative e il progetto ‘Rsa Aperta’. L’iniziativa si inserisce in una più ampia riorganizzazione della sanità territoriale, con l’obiettivo di garantire una maggiore continuità assistenziale e ridurre gli accessi ospedalieri non necessari.🔗 Leggi su Ameve.eu
Assistenza domiciliare agli over 65: liquidati da Ats Bergamo più di 190 mila euro per il potenziamento della curaL'Ats di Bergamo ha assegnato oltre 190 mila euro per migliorare i servizi di assistenza domiciliare agli anziani over 65, a causa dell'aumento delle richieste da parte delle famiglie.
